Treviso | maestra negazionista invita i bambini a togliere la mascherina

Un sconcertante fatto è avvenuto in una scuola di Treviso: una maestra avrebbe invitato i suoi alunni a togliere le mascherine perché "è un virus che colpisce solo i vecchi", e (sembra) abbia tolto la sua mascherina a sua volta. A segnalare la vicenda son stati alcuni genitori, che hanno dato vita a una manifestazione di protesta all'esterno dell'Istituto per denunciare il comportamento dell'insegnante negazionista. Sul posto è dunque intervenuto anche il sindaco, Mario Conte, che ha dialogato con la maestra per ottenere spiegazioni e, in seguito, anche il Prefetto, Maria Rosaria Laganà. Per adesso non sono tuttavia stati assunti provvedimenti da parte delle autorità scolastiche.

