Treviso, maestra negazionista invita i bambini a non tenere le mascherine: 'Muoiono solo i vecchi' (Di martedì 15 dicembre 2020) commenta web Avrebbe invitato i bambini a non indossare la mascherina in aula, pare non utilizzando a propria volta il dispositivo di protezione, perché 'Tanto di Covid Muoiono solo i vecchi'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 dicembre 2020) commenta web Avrebbeto ia non indossare la mascherina in aula, pare non utilizzando a propria volta il dispositivo di protezione, perché 'Tanto di Covid'. ...

TgrVeneto : Secondo alcune testimonianze la docente avrebbe chiesto anche ai bambini di levare le mascherine. Il sindaco di… - Arsenio_ : RT @MMmarco0: Una maestra 'negazionista' di una scuola elementare di Treviso non indossava la mascherina in aula e convinceva gli alunni a… - LTombelli : Solo pochi giorni fa l'esito del ricorso per la sospensione (ingiusta!) della professoressa che commentò i decreti… - EmMicucci : RT @Gazzettino: La maestra negazionista che faceva togliere le mascherine ai bambini in classe: lo scontro a muso duro con la collega e il… - riccardo_71 : RT @MMmarco0: Una maestra 'negazionista' di una scuola elementare di Treviso non indossava la mascherina in aula e convinceva gli alunni a… -