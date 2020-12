Treviso, la maestra invita i bimbi a togliere le mascherine: «Muoiono solo i vecchi» (Di martedì 15 dicembre 2020) Una maestra in una scuola di Treviso avrebbe invitato i bambini a non indossare la mascherina in aula. Non utilizzando a propria volta il dispositivo di protezione. Il motivo: perché “tanto di Covid Muoiono solo i vecchi”. E’ bufera sulla vicenda. A segnalare il caso alcuni genitori, che hanno dato vita a una manifestazione di protesta all’esterno dell’istituto per richiamare l’attenzione sul comportamento dell’insegnante da loro definita negazionista. Follia di una maestra: “Via la mascherina” Sul posto è intervenuto anche il sindaco, Mario Conte, che si è confrontato con la maestra. In seguito è giunto anche il Prefetto, Maria Rosaria Laganà. Fino a questo momento non sono tuttavia stati assunti provvedimenti da parte delle autorità scolastiche. La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Unain una scuola diavrebbeto i bambini a non indossare la mascherina in aula. Non utilizzando a propria volta il dispositivo di protezione. Il motivo: perché “tanto di Covid”. E’ bufera sulla vicenda. A segnalare il caso alcuni genitori, che hanno dato vita a una manifestazione di protesta all’esterno dell’istituto per richiamare l’attenzione sul comportamento dell’insegnante da loro definita negazionista. Follia di una: “Via la mascherina” Sul posto è intervenuto anche il sindaco, Mario Conte, che si è confrontato con la. In seguito è giunto anche il Prefetto, Maria Rosaria Laganà. Fino a questo momento non sono tuttavia stati assunti provvedimenti da parte delle autorità scolastiche. La ...

