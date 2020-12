Tredicesima, meno soldi per queste categorie: di chi si tratta (Di martedì 15 dicembre 2020) Problemi per milioni di italiani che a fine dicembre ricevono la consueta Tredicesima: meno soldi in relazione alla cassa integrazione ricevuta durante l’anno. I problemi, per milioni di italiani, circa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 15 dicembre 2020) Problemi per milioni di italiani che a fine dicembre ricevono la consuetain relazione alla cassa integrazione ricevuta durante l’anno. I problemi, per milioni di italiani, circa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

kn0l0gy : Non so ma così ad occhio 200 € in meno in #tredicesima ! Ecco da dove prende i soldi il #governoladro per il… - infoiteconomia : Tredicesima, ecco chi riceve meno soldi quest’anno - moneypuntoit : ?? Tredicesima, ecco chi riceve meno soldi quest'anno ?? - cristianovilla9 : RT @UtherPe1: Quelli che spingono per il lockdown di Natale alla tedesca sono quelli col culx caldussimo che a breve prenderanno la tredice… - UtherPe1 : Quelli che spingono per il lockdown di Natale alla tedesca sono quelli col culx caldussimo che a breve prenderanno… -