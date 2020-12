Tragico incidente sul lavoro: operaio perde la vita dopo una caduta di diversi metri (Di martedì 15 dicembre 2020) La vittima, come riporta la redazione di Salerno Today , si trovava sul tetto per effettuare dei lavori di manutenzione, quando, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitata da un'altezza di ... Leggi su yeslife (Di martedì 15 dicembre 2020) La vittima, come riporta la redazione di Salerno Today , si trovava sul tetto per effettuare dei lavori di manutenzione, quando, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitata da un'altezza di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Canossa, tragico incidente tra quattro mezzi: motociclista di 21 anni muore in ospedale Fanpage.it Cade da una scala in casa, muore idraulico 74enne

Stradella, Piero Casella ha perso l’equilibro ed è precipitato a terra picchiando la testa. Ricoverato ad Alessandria, non si è più ripreso. Era vedovo da un anno ... Tragico incidente sul lavoro a Salerno. Operaio cade da un tetto e perde la vita

Un operaio 47enne è morto a Salerno in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento della zona industriale. Stradella, Piero Casella ha perso l'equilibro ed è precipitato a terra picchiando la testa. Ricoverato ad Alessandria, non si è più ripreso. Era vedovo da un anno ...