Traffico Roma del 15-12-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020) LuceverdeBuona giornata da Simona cercare ben trovati a questo appuntamento abbiamo code per incidente sulla via Flaminia tra Tor di Quinto e Corso Francia verso la tangenziale e i Parioli sulla Flaminia code anche pera partire da Prima Porta a Montesacro vicino al tufello incidente in via Giovanni Conti all’altezza di via Monte Massico intanto per lavori abbiamo lunga sulla via Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale est sulla tangenziale percode a tratti dal altezza della A24 fino alla via Salariain via di Boccea tra Battistini e Cornelia Code in viale Cortina d’Ampezzo verso la Trionfale E poi altri disagi sulla via Laurentina rallentata all’altezza di via della musica verso via di Vigna Murata dettagli di queste e di altre notizie potete consultarli nel sito ...