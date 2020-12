Tra pochi giorni in Italia l’Amazfit GTS 2 mini, ad un prezzo esplosivo (Di martedì 15 dicembre 2020) Ufficiale per l’Italia l’Amazfit GTS 2 mini, versione più piccola del già noto GTS 2. Lo smartwatch include uno schermo AMOLED da 1.55 pollici con risoluzione di 340 x 306 pixel. Buono il profilo connettività con Bluetooth 5.0 BLE, GPS, NFC e Glonass. Tanti anche i sensori disponibili, tra cui il BioTracker di casa Huami, il monitoraggio del battito cardiaco, la misurazione dell’ossigenazione del sangue, l’accelerometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico e di luce ambientale. Amazfit GTS 2 mini è resistente all’acqua fino a 5 ATM, ed include una batteria da 220mAh (fino a 14 giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica, dalla durata media di circa 2 ore; la base di ricarica è in dotazione nella confezione di vendita del prodotto, cosa al giorno d’oggi non affatto scontata). Amazfit GTS 2 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Ufficiale per l’GTS 2, versione più piccola del già noto GTS 2. Lo smartwatch include uno schermo AMOLED da 1.55 pollici con risoluzione di 340 x 306 pixel. Buono il profilo connettività con Bluetooth 5.0 BLE, GPS, NFC e Glonass. Tanti anche i sensori disponibili, tra cui il BioTracker di casa Huami, il monitoraggio del battito cardiaco, la misurazione dell’ossigenazione del sangue, l’accelerometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico e di luce ambientale. Amazfit GTS 2è resistente all’acqua fino a 5 ATM, ed include una batteria da 220mAh (fino a 14di autonomia con un solo ciclo di ricarica, dalla durata media di circa 2 ore; la base di ricarica è in dotazione nella confezione di vendita del prodotto, cosa al giorno d’oggi non affatto scontata). Amazfit GTS 2 ...

TizianaFerrario : Tra pochi minuti #CorradoAugias restituirà la Legion d'onore in polemica con la Francia che ha dato stessa onorifi… - lorepregliasco : I negozi sono aperti. Le regioni in zona gialla. Pochi giorni fa il governo parlava di allentare i divieti alla mob… - AnnalisaChirico : E’ appena arrivato il super pacco natalizio di @coldiretti, grazie! Mai come quest’anno sarà un piacere mangiare&be… - Simosamo_ : Quando dico che quelli che il calcio è tra i pochi programmi di politica italiani: - GvLive : Tra pochi minuti parte #emartediturismo. Si parlerà di #Greece4CityBreak per riaprire i confini ai viaggi e al… -