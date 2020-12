ItaSportPress : Tottenham, Mourinho sorpreso: una lavatrice interrompe la sua conferenza prima del Liverpool (video) -… - UgoBaroni : RT @SkySport: Mourinho, una lavatrice interrompe la conferenza prima di Liverpool-Tottenham. VIDEO - SkySport : Mourinho, una lavatrice interrompe la conferenza prima di Liverpool-Tottenham. VIDEO - sportli26181512 : Mourinho, una lavatrice interrompe la conferenza prima di Liverpool-Tottenham. VIDEO: Scene da 2020, e da... smart… - napolista : I mind games di Mourinho con Klopp: “Solo Van Dijk è infortunato, gli altri stanno bene” Strepitosa conferenza sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Mourinho

Sky Sport

Strepitosa conferenza stampa di Mou prima di Liverpool-Tottenham, nella quale elenca uno per uno i non-infortunati dei Reds ...Nella tredicesima giornata di Premier League si sfidano Liverpool e Tottenham. Dietro si spera in un passo falso per rientrare in corsa ...