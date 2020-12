Torino, Vagnati: «Bisogna seguire Giampaolo, un grande allenatore» (Di martedì 15 dicembre 2020) Davide Vagnati ha parlato di Marco Giampaolo e del momento difficile che sta vivendo il Torino Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino, in una intervista a Tuttosport ha parlato del momento della squadra granata puntando però con fiducia su Marco Giampaolo. «Nemmeno la persona più pessimista al mondo avrebbe potuto immaginare una situazione come quella che in questo momento ci vede protagonisti. Dobbiamo avere la forza e la responsabilità per tirarci fuori. Serve un cambio di passo, non si può andare avanti così. Adesso il Toro chiede alla squadra e ai giocatori di cominciare a cambiare approccio e atteggiamento. Giampaolo? Abbiamo un grande allenatore e dobbiamo seguirlo. Chi purtroppo non ha voglia di seguirlo deve ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Davideha parlato di Marcoe del momento difficile che sta vivendo ilDavide, responsabile dell’area tecnica del, in una intervista a Tuttosport ha parlato del momento della squadra granata puntando però con fiducia su Marco. «Nemmeno la persona più pessimista al mondo avrebbe potuto immaginare una situazione come quella che in questo momento ci vede protagonisti. Dobbiamo avere la forza e la responsabilità per tirarci fuori. Serve un cambio di passo, non si può andare avanti così. Adesso il Toro chiede alla squadra e ai giocatori di cominciare a cambiare approccio e atteggiamento.? Abbiamo une dobbiamo seguirlo. Chi purtroppo non ha voglia di seguirlo deve ...

