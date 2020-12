Torino | Cairo | ”Inaudito fare certe figure | ora fuori gli attributi! Belotti? Ho la mia idea”

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il presidente del, Urbano, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', nel corso della quale ha cercato di scuotere sul piano psicologico e nervoso la sua squadra reduce da una serie di risultati negativi."Oggi è molto importante che i calciatori siano uomini. E dimostrino di avere quegli attributi che è importante avere nei momenti difficili. La società è sempre stata molto vicina alla squadra e lo è tutt'ora. Oggi la squadra deve dare qualcosa di più". Il team guidato da Giampaolo ha infatti collezionato solamente 6 punti nelle prime undici giornate del massimo campionato italiano. Molto spesso, alla compagine piemontese, ciò che di più è mancato non sono state le prestazioni bensì i risultati: infatti la squadra del presidentesi è vista frequentemente rimontata dagli avversari dopo esser passata in ...

