Tor San Lorenzo | il Postamat non funziona e le persone perdono la pazienza | animi accessi davanti all’Ufficio Postale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 dicembre 2020) Disagi oggi pomeriggio a Tor San(Ardea) dove a causa di un– quello esterno – nonnte si sono creati diversi disagi. Nella zona, è opportuno sottolineare, situazioni del genere sono purtroppo spesso all’ordine del giorno: anche con lo sportelloregolarmentente, nella zona non ci sono altri ATM e questo nonostante Tor Sansia a conti fatti il quartiere più popoloso di Ardea. Chi deve prelevare può recarsi solo nel centro storico, alla Nuova Florida o a Lido dei Pini, destinazioni pressoché irraggiungibili se non si ha la macchina. A Tor Sanci sono infatti solo le poste e per ritirare il denaro si creano interminabili code ad ogni ora del giorno; quando poi – come accaduto quest’oggi – si verifica un qualche ...