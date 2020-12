TIM, WindTre e Vodafone accolgono l’appello: giga gratis per tutti a Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) TIM, WindTre e Vodafone accolgono l'appello del governo: giga gratis per tutti a Natale così da poter sentire i propri cari lontanti. Anche così si combatte il Covid-19! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 15 dicembre 2020) TIM,l'appello del governo:percosì da poter sentire i propri cari lontanti. Anche così si combatte il Covid-19! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

crocerossa : ??Durante l'emergenza #Covid19 grazie al vostro supporto non ci siamo mai fermati. Anche quando siamo a pezzi andiam… - Pura_Vida69 : RT @TuttoAndroid: TIM, WindTre e Vodafone accolgono l’appello: giga gratis per tutti a Natale - TuttoAndroid : TIM, WindTre e Vodafone accolgono l’appello: giga gratis per tutti a Natale - infoitscienza : Solidarietà digitale per Natale: Vodafone, TIM e WindTre annunciano GB illimitati per tutti - discoradioIT : Dopo Vodafone e WindTre, anche @TIM_Official accoglie la proposta lanciata dal ministro per l'Innovazione tecnolog… -