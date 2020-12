Theo Hernandez senza freni: “Milan resterei qui per sempre. Scudetto? Possiamo portare via il titolo alla Juventus” (Di martedì 15 dicembre 2020) Ospite dei microfoni di Onda Cero all'interno della trasmissione El transistor, Theo Hernandez, esterno del Milan, si è raccontato a 360 gradi tra passato, presente e futuro senza dimenticare le sue ambizioni e gli obiettivi per questa stagione col Diavolo.Theo Hernandez: Scudetto e futurocaption id="attachment 1065147" align="alignnone" width="680" Theo Hernandez, getty images/caption"Da quando sono al Milan gioco abbastanza bene, contro il Parma è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera", ha esordito Theo Hernandez. "Nazionale? L'ho detto dal primo momento, voglio giocare per la Francia".Tra passato e presente, l'esterno mancini ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) Ospite dei microfoni di Onda Cero all'interno della trasmissione El transistor,, esterno del, si è raccontato a 360 gradi tra passato, presente e futurodimenticare le sue ambizioni e gli obiettivi per questa stagione col Diavolo.e futurocaption id="attachment 1065147" align="alignnone" width="680", getty images/caption"Da quando sono algioco abbastanza bene, contro il Parma è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera", ha esordito. "Nazionale? L'ho detto dal primo momento, voglio giocare per la Francia".Tra passato e presente, l'esterno mancini ...

ItaSportPress : Theo Hernandez senza freni: 'Milan resterei qui per sempre. Scudetto? Possiamo portare via il titolo alla Juventus'… - infoitsport : Theo Hernandez, il PSG torna alla carica | Super offerta di Leonardo - infoitsport : Theo Hernandez: 'Milan? Starei qui per sempre, non tornerei al Real Madrid' - infoitsport : CorSport su Hernandez: “Chiamatelo pure super Theo” - DAZN_IT : Theo Hernandez, ma cosa combini?! ?? 7seconds - Samu & Theo è su Milan TV, disponibile su #DAZN -