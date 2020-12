Theo Hernandez: «Possiamo lottare per lo scudetto. Vorrei stare per sempre al Milan» (Di martedì 15 dicembre 2020) Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di “El transistor” su Onda Cero: queste le parole del terzino rossonero Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di “El Transistor” su Onda Cero. Queste le parole del terzino rossonero. PRESTAZIONI AL Milan – «Da quando sono al Milan gioco abbastanza bene, ieri è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera». SERIE A – «Il campionato italiano è più fisico di quello spagnolo. Nella Liga la palla ha più risalto. Gli allenamenti qui sono più difficili che a Madrid». REAL MADRID – «Non so se avranno rimpianto la mia partenza a Madrid … Sono arrivato al Real Madrid molto giovane e non ho avuto minuti. È stato complicato perché non avevo fiducia, che ora ho. Da quando sono al Milan sto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020)ha parlato ai microfoni di “El transistor” su Onda Cero: queste le parole del terzino rossoneroha parlato ai microfoni di “El Transistor” su Onda Cero. Queste le parole del terzino rossonero. PRESTAZIONI AL– «Da quando sono algioco abbastanza bene, ieri è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera». SERIE A – «Il campionato italiano è più fisico di quello spagnolo. Nella Liga la palla ha più risalto. Gli allenamenti qui sono più difficili che a Madrid». REAL MADRID – «Non so se avranno rimpianto la mia partenza a Madrid … Sono arrivato al Real Madrid molto giovane e non ho avuto minuti. È stato complicato perché non avevo fiducia, che ora ho. Da quando sono alsto ...

