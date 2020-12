The Wilds, Rachel Griffiths: “Stupire il pubblico è la cosa più generosa che puoi fare!” (Di martedì 15 dicembre 2020) La nostra intervista a Rachel Griffiths, Troy Winbush, David Sullivan e la showrunner Amy B. Harris su The Wilds, la serie disponibile su Amazon Prime Video dall'11 Dicembre 2020. Sopravvivenza e mistero. I due ingredienti base di The Wilds, la serie disponibile per intero su Amazon Prime Video dall'11 Dicembre che ci porta su un'isola deserta per seguire le vicende di un gruppo di ragazze naufragate. Ne abbiamo parlato con molte di loro, ma abbiamo avuto modo di approfondire anche con la componente maschile del cast, Troy Winbush e David Sullivan che interpretano l'agente Dean Young e il dottor Daniel Faber, nonché con Rachel Griffiths, il volto più popolare dello show, e la showrunner Amy B. Harris, che ci ha fornito qualche dettaglio sulle scelte fatte. La video intervista … Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020) La nostra intervista a, Troy Winbush, David Sullivan e la showrunner Amy B. Harris su The, la serie disponibile su Amazon Prime Video dall'11 Dicembre 2020. Sopravvivenza e mistero. I due ingredienti base di The, la serie disponibile per intero su Amazon Prime Video dall'11 Dicembre che ci porta su un'isola deserta per seguire le vicende di un gruppo di ragazze naufragate. Ne abbiamo parlato con molte di loro, ma abbiamo avuto modo di approfondire anche con la componente maschile del cast, Troy Winbush e David Sullivan che interpretano l'agente Dean Young e il dottor Daniel Faber, nonché con, il volto più popolare dello show, e la showrunner Amy B. Harris, che ci ha fornito qualche dettaglio sulle scelte fatte. La video intervista …

xfunnyvalentine : Giuro che avevo iniziato The wilds per la trama non mi aspettavo tutto ciò - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Wilds, Rachel Griffiths: “Stupire il pubblico è la cosa più generosa che puoi fare!”… - Lucy20215 : Complimenti ad Amazon per la produzione di The Wilds. - inouterspaceH : Se questa settimana mi rimettono il wifi inizio the wilds - njallfood : Piango praticamente per ogni puntata di the wilds -