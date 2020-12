The Voice Senior, spoiler: Gianna Nannini ospite speciale della finale del 20 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) Domenica 20 dicembre andrà in onda la puntata finale di The Voice Senior. Il nuovo programma di Rai 1 è stata la scommessa del direttore Stefano Coletta, il quale ha voluto riportare in auge Antonella Clerici affidandole la conduzione di un programma serale. Lo show sta riscuotendo un certo successo in termini di share, per tale ragione, gli autori e i membri del cast non possono che essere felici di questo. Ad ogni modo, il colpo di scena finale di questa prima edizione sarà l’arrivo della cantante Gianna Nannini, la quale presenzierà in occasione della finale. Vediamo tutti i dettagli. Gianna Nannini ospite della finale di The ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 dicembre 2020) Domenica 20andrà in onda la puntatadi The. Il nuovo programma di Rai 1 è stata la scommessa del direttore Stefano Coletta, il quale ha voluto riportare in auge Antonella Clerici affidandole la conduzione di un programma serale. Lo show sta riscuotendo un certo successo in termini di share, per tale ragione, gli autori e i membri del cast non possono che essere felici di questo. Ad ogni modo, il colpo di scenadi questa prima edizione sarà l’arrivocantante, la quale presenzierà in occasione. Vediamo tutti i dettagli.di The ...

