The Voice Senior, Gianna Nannini super ospite della finale di domenica (Di martedì 15 dicembre 2020) La prima edizione italiana di The Voice Senior giunge al termine. Nata come una scommessa del direttore di Rai 1, Stefano Coletta, la decisione si è rivelata vincente, grazie agli ampi ascolti. Condotto da Antonella Clerici, il talent show della rete ammiraglia è arrivato alla semifinale, che andrà in onda venerdì 18 dicembre in prima serata.

