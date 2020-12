The Voice Senior, Antonella Clerici svela il nome del super ospite (Di martedì 15 dicembre 2020) The Voice Senior, in attesa della puntata finale che sarà prima del previsto, la conduttrice Antonella Clerici svela il nome dell’ospite della serata. Fonte foto: FacebookIl 20 Dicembre va in onda la puntata finale della prima stagione del talent show dedicato alle persone più grandi che da diverse settimane va in onda su Rai Uno con grande successo, condotto da Antonella Clerici. I giudici Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio ed Al Bano e Jasmine Carrisi si preparano a decretare il nome del vincitore che sarà scelto tra i cantanti che ancora sono in gara e che nella prossima settimana si giocheranno la semifinale del programma. La novità però è importantissima, la conduttrice che questo ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) The, in attesa della puntata finale che sarà prima del previsto, la conduttriceildell’della serata. Fonte foto: FacebookIl 20 Dicembre va in onda la puntata finale della prima stagione del talent show dedicato alle persone più grandi che da diverse settimane va in onda su Rai Uno con grande successo, condotto da. I giudici Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio ed Al Bano e Jasmine Carrisi si preparano a decretare ildel vincitore che sarà scelto tra i cantanti che ancora sono in gara e che nella prossima settimana si giocheranno la semifinale del programma. La novità però è importantissima, la conduttrice che questo ...

trash_italiano : Alfonso che saluta le persone anziane per prendere il pubblico di The Voice Senior. #GFVIP - BISLACCO3 : RT @Luca_zone: «Per la prima volta a The Voice Senior si parla di over 60 senza pietismo ma con vitalità» #OggiEUnAltroGiorno No Antonel… - smith_jordana : RT @marianahelmont: A tread sobre Larissa Vitorino, semifinalista do The Voice Brasil @_larissavitorin - kmaryuz : tem travesti pernambucana dando o nome no the voice ?? - mermaidus_ : RT @marianahelmont: A tread sobre Larissa Vitorino, semifinalista do The Voice Brasil @_larissavitorin -