Tg Musica | edizione del 15 dicembre 2020

A distanza di cinque anni dalla sua ultima fatica, Carmen Consoli è pronta a tornare con un nuovo progetto. La cantantessa pubblicherà nella primavera 2021 'Volevo fare la rockstar'. Nono disco della sua carriera che sarà accompagnato da un tour nei teatri. Questi, ha scritto la Consoli su Facebook, sono "il luogo ideale per cogliere le sfumature e per ricominciare a condividere le emozioni che la musica porta con sé". Svelato il calendario che vedrà partire la musicista da Parma il 4 novembre. I biglietti sono già disponibili in prevendita; – FRANCO126 E CALCUTTA IN UN SINGOLO INSIEME, BLUE JEANS

TORINO - Grosse novità per il Festival di Sanremo 2021. Il direttore artistico nonché conduttore Amadeus ha deciso di allargare il numero dei partecipanti alla gara. "Quest'anno saranno 26, due in più ... Sanremo, Amadeus: "Vogliamo che sia l'edizione della rinascita". Coletta: "All'Ariston e col pubblico"

Giovedì 17 dicembre su Rai 1 la serata con la selezione delle Nuove proposte e l'annuncio dei Campioni che quest'anno saranno 26. TORINO - Grosse novità per il Festival di Sanremo 2021. Il direttore artistico nonché conduttore Amadeus ha deciso di allargare il numero dei partecipanti alla gara. "Quest'anno saranno 26, due in più ..."