Tg Lazio | edizione del 15 dicembre 2020

(Di martedì 15 dicembre 2020) In attesa della terza ondata di Covid prevista già da gennaio, la Regione Lazio sta lavorando per aprire altri 500 posti letto dedicati negli ospedali. Posti che si aggiungeranno ai 5.103 già presenti nelle strutture del territorio per l’assistenza e la cura dei malati positivi, così da arrivare a 5.600. La maggior parte dei nuovi posti letto riguarderà la clinica Città di Roma, che diventerà Covid Hospital. “A settembre, prima della seconda ondata, eravamo a 100 nuovi positivi al giorno, poi all’improvviso siamo passati a tremila al giorno- ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato- Adesso siamo a mille casi al giorno. A questi livelli una recrudescenza del Covid puà travolgerci”. ZINGARETTI: DA REGIONE 51 MLN A FONDO PERDUTO PER SOSTEGNO IMPRESE