Tenta rapina a donna e nasconde droga in casa | arrestato 31enne

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – E’ successo domenica intorno alle 20. I poliziotti del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, impiegati nel normale servizio di controllo del territorio, hannoun romeno, per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Contestualmente l’uomo e’ stato anche denunciato pertae lesioni personali. Ilinfatti, poco prima, avevato unaai danni di unaresidente in zona: l’uomo ha cercato di sottrarle il portafoglio dopo averla colpita con tre pugni sul capo. La vittima ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e, dalle descrizioni fornite, sono scattate le indagini che hanno portato a localizzare, ben presto, l’abitazione del ...

