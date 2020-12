Tempesta d’Amore | anticipazioni oggi 15 dicembre | la delusione di Michael

Leggi su solodonna

(Di martedì 15 dicembre 2020)della puntata del 15di: Bela vuole vincere la gara contro Paul a tutti i costi.vuole organizzare una sorpresa a Natascha ma André gli “ruba” l’ideava in onda su Rete 4, tutti i giorni, dalle 19.40. La trama dell’episodio di: Bela ha un solo chiodo fisso, vincere la competizione per far colpo sulla sua Articolo completo: dal blog SoloDonna