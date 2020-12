Tavertet | il paese fantasma riscoperto grazie a Instagram

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 15 dicembre 2020) I social network sono quel luogo digitale dove è possibile esprimere se stessi in maniera piuttosto libera. C’è chi li utilizza per svago. Chi per interessi personali. Chi per motivi di lavoro. Avreste mai pensato che queste piattaforme potessero rivelarsi un autentico mezzo di trasporto capace di portarci in luoghi inesplorati? A confermarci questo scenario