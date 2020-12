Taranto, blitz antidroga dei carabinieri: 20 arresti, sequestrati beni per 500mila euro. Smantellati 3 sodalizi (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono tre le presunte organizzazioni criminali dedite al traffico di droga, collegate tra loro e con diramazioni anche in comuni del nord Italia, smantellate oggi dai carabinieri di Taranto che hanno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono tre le presunte organizzazioni criminali dedite al traffico di droga, collegate tra loro e con diramazioni anche in comuni del nord Italia, smantellate oggi daidiche hanno ...

BlunoteWeb : #Taranto: #Droga, blitz #Carabinieri nella notte: arresti e sequestri - Ilikepuglia : Blitz antidroga nelle province di Brindisi e Taranto: 22 arresti, sequestrati beni per 500mila euro… - LaGazzettaWeb : Taranto, blitz antidroga dei carabinieri: 20 arresti, sequestrati beni per 500mila euro - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Basket Serie B, prima casalinga per il Cus Jonico Basket Taranto chiamati alla conferma do… - BlunoteWeb : #Taranto: Blitz anti #assembramenti e multe nelle vie del centro -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto blitz Taranto, blitz antidroga dei carabinieri: 20 arresti, sequestrati beni per 500mila euro. Smantellati 3 sodalizi La Gazzetta del Mezzogiorno Blitz ‘Mercante in Fiera’: raffica di arresti

All’alba di oggi, al termine di indagini coordinate dalla DDA di Lecce, nell’ambito di una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta in vari Comuni della provincia di Taranto, nonché a San Dona ... Blitz dei carabinieri: scattano gli arresti

Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione antidroga dei CC di Taranto, denominata ‘Mercante in fiera’, i quali stanno dando esecuzione, in vari Comuni della provincia ionica e della pr ... All’alba di oggi, al termine di indagini coordinate dalla DDA di Lecce, nell’ambito di una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta in vari Comuni della provincia di Taranto, nonché a San Dona ...Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione antidroga dei CC di Taranto, denominata ‘Mercante in fiera’, i quali stanno dando esecuzione, in vari Comuni della provincia ionica e della pr ...