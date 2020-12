"Tanti morti come nel '44, culle vuote, pochi migranti". Massimo Livi Bacci sulle ferite del Covid (Di martedì 15 dicembre 2020) “Il 2020 passerà alla storia come l’anno di una super mortalità eccezionale dovuta alla pandemia di Covid-19, che è stata letale soprattutto per le persone anziane. Il superamento di quel confine che non si raggiungeva dal ’44 – più di 700mila morti totali in un anno - è il frutto di un’epidemia che dura da nove mesi e ha avuto un impatto ben più severo rispetto alle ondate influenzali dei decenni passati”. Massimo Livi Bacci, professore di demografia all’Università di Firenze, commenta con HuffPost le parole del presidente dell’Istat Carlo Blangiardo sulle previsioni dei decessi 2020. Punto di partenza per una riflessione in cui la demografia soppesa le molte ferite del Covid sull’Italia, dalle culle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) “Il 2020 passerà alla storial’anno di una super mortalità eccezionale dovuta alla pandemia di-19, che è stata letale soprattutto per le persone anziane. Il superamento di quel confine che non si raggiungeva dal ’44 – più di 700milatotali in un anno - è il frutto di un’epidemia che dura da nove mesi e ha avuto un impatto ben più severo rispetto alle ondate influenzali dei decenni passati”., professore di demografia all’Università di Firenze, commenta con HuffPost le parole del presidente dell’Istat Carlo Blangiardoprevisioni dei decessi 2020. Punto di partenza per una riflessione in cui la demografia soppesa le moltedelsull’Italia, dalle...

Suo padre è morto in ospedale a Lugo di Romagna il 5 novembre dopo venti giorni di ricovero, senza che gli sia stata comunicata una diagnosi. Marco Montanari, fisioterapista di Ravenna che segue anche ... "Tanti morti come nel '44, culle vuote, pochi migranti". Massimo Livi Bacci sulle ferite del Covid

