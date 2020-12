Tanti contenuti inediti di Doc – Nelle Tue Mani nel cofanetto DVD in uscita con Eagle Pictures (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo la conclusione da ascolti record della seconda parte di Doc- Nelle Tue Mani, con un finale da 8 milioni di telespettatori trasmesso lo scorso giovedì 19 novembre, la serie con Luca Argentero e Matilde Gioli arriva in home video da gennaio grazie a Eagle Pictures, che la distribuirà in formato DVD. Il cofanetto con 4 dischi sarà ricco di contenuti extra che riveleranno immagini inedite per il pubblico della serie di Rai1, con scene dal backstage ed altre curiosità su Doc – Nelle Tue Mani. Nei 950 minuti di contenuti raccolti dal cofanetto tra cui 4 gallerie fotografiche, 3 clip video dal set di Doc – Nelle Tue Mani e 5 interviste esclusive al dottor Pier Dante Piccioni, il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo la conclusione da ascolti record della seconda parte di Doc-Tue, con un finale da 8 milioni di telespettatori trasmesso lo scorso giovedì 19 novembre, la serie con Luca Argentero e Matilde Gioli arriva in home video da gennaio grazie a, che la distribuirà in formato DVD. Ilcon 4 dischi sarà ricco diextra che riveleranno immagini inedite per il pubblico della serie di Rai1, con scene dal backstage ed altre curiosità su Doc –Tue. Nei 950 minuti diraccolti daltra cui 4 gallerie fotografiche, 3 clip video dal set di Doc –Tuee 5 interviste esclusive al dottor Pier Dante Piccioni, il ...

