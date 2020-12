Striscia La Notizia, condannato un ex inviato per servizi falsi: ecco di chi si tratta (Di martedì 15 dicembre 2020) Una pagina da dimenticare per Striscia La Notizia, ovvero quella riferita al suo ex inviato Mingo (nome d’arte di Domenico De Pasquale). Mingo, infatti, sarebbe stato condannato dal Tribunale di Bari a 1 anno e 2 mesi di reclusione per reati di truffa, falso e diffamazione. A riportare la Notizia la testata online di Fanpage.it, che ci informa così: Avrebbe prodotto falsi servizi andati in onda tra il 2012 e il 2013 relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, all’insaputa del noto tg satirico di Antonio Ricci. fonte: fanpage.it Assieme a Mingo sarebbe stata condannata anche la moglie, mentre la spalla che appariva nei suoi servizi, ovvero Fabio De Nunzio, per tutto il tempo sarebbe stato all’oscuro dei piani di Mingo e di sua moglie. ... Leggi su trendit (Di martedì 15 dicembre 2020) Una pagina da dimenticare perLa, ovvero quella riferita al suo exMingo (nome d’arte di Domenico De Pasquale). Mingo, infatti, sarebbe statodal Tribunale di Bari a 1 anno e 2 mesi di reclusione per reati di truffa, falso e diffamazione. A riportare lala testata online di Fanpage.it, che ci informa così: Avrebbe prodottoandati in onda tra il 2012 e il 2013 relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, all’insaputa del noto tg satirico di Antonio Ricci. fonte: fanpage.it Assieme a Mingo sarebbe stata condannata anche la moglie, mentre la spalla che appariva nei suoi, ovvero Fabio De Nunzio, per tutto il tempo sarebbe stato all’oscuro dei piani di Mingo e di sua moglie. ...

Corriere : Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - LaStampa : Falsi servizi per “Striscia la Notizia”, l'ex inviato Mingo e la moglie condannati per truffa e diffamazione - Agenzia_Ansa : Condannato Mingo, ex inviato di Striscia la Notizia #ANSA - cesarebrogi1 : 'Falsi servizi per Striscia la notizia': condannati l'ex inviato Mingo e la moglie - IncontriClub : Striscia La Notizia, l’ex inviato Mingo è stato condannato -