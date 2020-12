Striscia la Notizia, Brumotti e la Calabria: “I bambini costruiscono le bombe” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il campione di bike trial, inviato per Striscia la Notizia, ha scovato un altro paese italiano dove lo Stato e le leggi non sono contemplati. Questa volta Striscia la Notizia è arrivata fino a Reggio Calabria, esattamente nel piccolo paese di San Luca, dove accadono fatti a dir poco sconcertanti. A tenere banco con il clamoroso servizio è sempre l’inviato Vittorio Brumotti, il biker che con i suoi trick esagerati incanta sempre chi lo osserva. Brumotti ha partecipato tramite il programma dell’autore Antonio Ricci a moltissimi servizi di denuncia al degrado di alcune periferie italiane, tra le più pericolose; possiamo citare ad esempio San Basilio per la capitale Roma, oppure anche a Corso Como su Milano. Il “brumo” aveva lanciato la località del ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) Il campione di bike trial, inviato perla, ha scovato un altro paese italiano dove lo Stato e le leggi non sono contemplati. Questa voltalaè arrivata fino a Reggio, esattamente nel piccolo paese di San Luca, dove accadono fatti a dir poco sconcertanti. A tenere banco con il clamoroso servizio è sempre l’inviato Vittorio, il biker che con i suoi trick esagerati incanta sempre chi lo osserva.ha partecipato tramite il programma dell’autore Antonio Ricci a moltissimi servizi di denuncia al degrado di alcune periferie italiane, tra le più pericolose; possiamo citare ad esempio San Basilio per la capitale Roma, oppure anche a Corso Como su Milano. Il “brumo” aveva lanciato la località del ...

Corriere : Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - LaStampa : Falsi servizi per “Striscia la Notizia”, l'ex inviato Mingo e la moglie condannati per truffa e diffamazione - Agenzia_Ansa : Condannato Mingo, ex inviato di Striscia la Notizia #ANSA - rep_bari : 'Falsi servizi per Striscia la notizia': condannati l'ex inviato Mingo e la moglie [di Chiara Spagnolo] [aggiorname… - daniele_colombi : Falsi servizi per “Striscia la Notizia”, l'ex inviato Mingo e la moglie condannati per truffa e diffa… -