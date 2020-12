Stefania Orlando, duro litigio con Maria Teresa Ruta: “Ora basta”- VIDEO (Di martedì 15 dicembre 2020) Nervi più che tesi fra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, con la prima che erutta come un vulcano e si sfoga in maniera pesantissima. C’è una rottura netta tra Stefania Orlando e la Ruta. Maria Teresa e l’ex moglie di Andrea Roncato infatti sono giunte ad un durissimo scontro verbale, dopo che gli animi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 dicembre 2020) Nervi più che tesi fra, con la prima che erutta come un vulcano e si sfoga in maniera pesantissima. C’è una rottura netta trae lae l’ex moglie di Andrea Roncato infatti sono giunte ad un durissimo scontro verbale, dopo che gli animi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Stefania Orlando comunque rivelazione 2020. #GFVIP - trash_italiano : STEFANIA ORLANDO CHE BELLA CHE SEI #GFVIP - auroraghilardi : RT @Bea42738111: 'Io sono perbene, ma non sono perbenista'?????? Stefania Orlando me la tatuo in fronte. #GFVIP - zmyall : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “non sto così per te, magari te piacerebbe ma non è così.” #GFVIP - ananasviola : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando a MTR: “non girare le frittate, mi so rotta il cazzo” #GFVIP -