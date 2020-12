Stati Uniti, il collegio elettorale conferma la vittoria di Biden (Di martedì 15 dicembre 2020) WASHINGTON (Stati Uniti) (ITALPRESS) – Joe Biden è stato eletto ufficialmente 46esimo presidente degli Stati Uniti. Il collegio elettorale ha infatti confermato la sua vittoria alle urne, tributandogli 306 voti, contro i 232 del presidente uscente Donald Trump. Il quorum per essere eletto presidente è di 270 grandi elettori. Con Biden è stata eletta vicepresidente Kamala Harris.“I membri del collegio elettorale hanno espresso i loro voti per presidente e vicepresidente – ha commentato il presidente eletto -. E ancora una volta hanno prevalso lo Stato di diritto, la nostra Costituzione e la volontà popolare. La nostra democrazia – spinta, messa alla prova e minacciata – si è dimostrata ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 dicembre 2020) WASHINGTON () (ITALPRESS) – Joeè stato eletto ufficialmente 46esimo presidente degli. Ilha infattito la suaalle urne, tributandogli 306 voti, contro i 232 del presidente uscente Donald Trump. Il quorum per essere eletto presidente è di 270 grandi elettori. Conè stata eletta vicepresidente Kamala Harris.“I membri delhanno espresso i loro voti per presidente e vicepresidente – ha commentato il presidente eletto -. E ancora una volta hanno prevalso lo Stato di diritto, la nostra Costituzione e la volontà popolare. La nostra democrazia – spinta, messa alla prova e minacciata – si è dimostrata ...

