Stash dei The Kolors, pubblica la prima foto sui social della figlia appena nata (Di martedì 15 dicembre 2020) Stash, il leader dei The Kolors, lo scorso 3 dicembre è diventato papà: sui social arriva a distanza di giorni dalla nascita la prima foto della figlia che commuove tutto il web. Fiocco rosa per il leader dei The Kolors che è diventato papà il 3 dicembre. La tanto attesa foto della figlia neonata è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 dicembre 2020), il leader dei The, lo scorso 3 dicembre è diventato papà: suiarriva a distanza di giorni dalla nascita lache commuove tutto il web. Fiocco rosa per il leader dei Theche è diventato papà il 3 dicembre. La tanto attesaneoè L'articolo proviene da Leggilo.org.

IDWToMissAThing : Questa sera Urtis sembra la brutta copia di Stash dei The Kolors #GFVIP - FallingAgainxH : @incazzatae Stash dei The Kolors ahahah - infoitcultura : Chi è Giulia Belmonte, compagna di Stash dei The Kolors: età, biografia e curiosità - infoitcultura : Stash dei The Kolors alla figlia Grace: «La mia certezza» - gossipnewitalia : Stash dei The Kolors alla figlia: “Spero di essere sempre la tua certezza” -