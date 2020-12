StarzPlay disponibile su Vodafone Tv: la nicchia si espande (Di martedì 15 dicembre 2020) StarzPlay su Vodafone Tv StarzPlay aggiunge un altro tassello al suo piano di conquista italiano. Arrivata un po’ in sordina all’interno di Apple Tv, una nicchia che conteneva un’altra nicchia, con il passare dei mesi la piattaforma si è strutturata sempre più e soprattutto si è radicata all’interno di vari soggetti mettendo così sostanza alla propria presenza. Dopo Rakuten Tv, dopo l’app indipendente, dopo il Channel su Amazon Prime Video che con l’approdo di Prime Video su Sky Q porta di fatto anche StarzPlay (e tutti i channel) su Sky Q, ecco arrivare anche l’app per Vodafone Tv. I contenuti di StarzPlay saranno integrati da oggi 15 dicembre su Vodafone TV e accessibili in modo semplice e veloce, direttamente dal ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 15 dicembre 2020)suTvaggiunge un altro tassello al suo piano di conquista italiano. Arrivata un po’ in sordina all’interno di Apple Tv, unache conteneva un’altra, con il passare dei mesi la piattaforma si è strutturata sempre più e soprattutto si è radicata all’interno di vari soggetti mettendo così sostanza alla propria presenza. Dopo Rakuten Tv, dopo l’app indipendente, dopo il Channel su Amazon Prime Video che con l’approdo di Prime Video su Sky Q porta di fatto anche(e tutti i channel) su Sky Q, ecco arrivare anche l’app perTv. I contenuti disaranno integrati da oggi 15 dicembre suTV e accessibili in modo semplice e veloce, direttamente dal ...

