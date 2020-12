Star Wars: Rogue Squadron, Patty Jenkins svela qualche dettaglio sulla trama del film (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo la notizia che Patty Jenkins dirigerà il nuovo film Star Wars: Rogue Squadron, finalmente arriva qualche dettaglio in più in merito al progetto. Star Wars: Rogue Squadron è una delle storie della galassia creata da George Lucas più amata dai fan e sappiamo che diventerà un lungometraggio con la regia di Patty Jenkins che, recentemente, ha svelato qualche dettaglio in più, confermando che non sarà un adattamento fedele ai videogiochi o ai fumetti. In una recente intervista con IGN, la regista Patty Jenkins ha anticipato che il suo prossimo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo la notizia chedirigerà il nuovo, finalmente arrivain più in merito al progetto.è una delle storie della galassia creata da George Lucas più amata dai fan e sappiamo che diventerà un lungometraggio con la regia diche, recentemente, hatoin più, confermando che non sarà un adattamento fedele ai videogiochi o ai fumetti. In una recente intervista con IGN, la registaha anticipato che il suo prossimo ...

ilpost : Come proseguirà Star Wars - RickDuFer : RT @GTertulli: Ricordo l’interessante punto di @RickDuFer su universi narrativi, fan-fictions e l’abilità di riconoscere quando fermare una… - edser_manips : STO CREPANDO PER L’OPENING DI “STAR WARS” ?? - djarinskywalker : ??RAGA NUOVO SONDAGGIO?? ?TOP 50 FEMALE CHARACTERS FROM MARVEL, STAR WARS, X-MAN AND DC? votate e retwittate, i r… - starwidcw : overrated? senza quelli star wars non esisterebbe nemmeno, sono il nucleo di tutto quanto gente -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Come proseguirà Star Wars Il Post Star Wars: The High Republic stabilisce una nuova timeline nell'universo del franchise

È stato rivelato che nella nuova serie Star Wars: The High Republic verrà inserita una nuova timeline nell'universo delle avventure di Luke e Anakin. Star Wars: Rogue Squadron, Patty Jenkins svela qualche dettaglio sulla trama del film

Star Wars: Rogue Squadron è una delle storie della galassia creata da George Lucas più amata dai fan e sappiamo che diventerà un lungometraggio con la regia di Patty Jenkins che, recentemente ... È stato rivelato che nella nuova serie Star Wars: The High Republic verrà inserita una nuova timeline nell'universo delle avventure di Luke e Anakin.Star Wars: Rogue Squadron è una delle storie della galassia creata da George Lucas più amata dai fan e sappiamo che diventerà un lungometraggio con la regia di Patty Jenkins che, recentemente ...