Stadio della Roma, Alessandri: ancora nessun accordo con Campidoglio su Roma-Lido

Roma – Mauro Alessandri, Assessore alla Mobilità, Tutela del Territorio e Lavori Pubblici della Regione Lazio è intervenuto ai microfoni de Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio Avete trovato un accordo con il Campidoglio per gli investimenti sulla Roma Lido in merito al nuovo Stadio della Roma? "Non ancora. Noi abbiamo mosso delle eccezioni formali e attendiamo che su queste eccezioni ci si pronunci, non c'è stata alcuna risposta. Stiamo parlando d'interventi sull'infrastruttura ferroviaria che devono essere compatibili con le esigenze e i piani d'investimento del soggetto proprietario e poi gestore da ...

