Speziale è libero | addio al carcere | bentornato tra i tifosi

Leggi su meteoweek

(Di martedì 15 dicembre 2020) Antonino. Dopo 8 anni di reclusione, per omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo di polizia Filippo Raciti, l’ultra del Catania può direal. Igridanoe lo accolgono come se fosse un’anima in pena, la vittima e non il colpevole. Era il 2 febbraio del 2007 quando Raciti fu ferito L'articolo proviene da www.meteoweek.com.