Speziale adesso libero Fine pena oggi | esce dal carcere dopo 8 anni e 8 mesi

Antonino Speziale è tornato in libertà. L'ex ragazzo (oggi ha 30 anni) condannato a 8 anni e 8 mesi per l'omicidio dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, ha finito di scontare la sua pena nel carcere di Messina. Fu condannato per omicidio preterintenzionale avvenuto durante gli scontri di Catania-Palermo del 2007. "Voglio vedere la mia famiglia. Poi vi racconterò tutto quello che ho passato – ha commentato Speziale –. La mia condanna è stata un'ingiustizia e chi ha sbagliato pagherà con la giustizia". Ultimamente le Iene hanno pubblicato un servizio che potrebbe portare alla riapertura del processo. Ad uccidere Filippo Raciti, il 2 febbraio 2007, a Catania, non sarebbe stato il sottolavello lanciato dall'ultrà catanese Antonino Speziale.

