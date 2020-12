Spezia | ritorno tra le mura amiche | lo stadio Picco accoglierà il Bologna

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) Lotornerà a casa, tra ledelloAlberto. Il restyling alla struttura sportiva è stato completato in appena 4 mesi, contando sulla volontà del Comune, così come della proprietà e dei lavoratori impiegati., incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A 2020/2021, si disputerà quindi a La, per la gioia di giocatori e sostenitori spezzini, abbandonando definitivamente Cesena. Di seguito le dichiarazioni in merito di Pierluigi Peracchini, sindaco della città in questione: “Tifiamo le Aquile, con la stessa grande passione che ci contraddistingue dal 1906, ma tifiamole guardando la partita da casa. Qualsiasi tipo di assembramento, come da DPCM, è assolutamente vietato, ma per rinforzare ancora ...