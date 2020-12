Spezia | i convocati per il Bologna | torna Nzola | un assente di lusso

sportface2016 : #SpeziaBologna, i convocati di #Italiano - sportface2016 : #Bologna, #Mihajlovic ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara contro lo #Spezia - calciodangolo_ : ??#SpeziaBologna, i convocati di #Mihajlovic: rientrano #Denswil e #Dijks ? - TuttoBolognaWeb : Spezia-Bologna, i convocati - - bologna_sport : I convocati per #SpeziaBFC di domani sera -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia convocati

Spezia Calcio Sito Ufficiale

Lo Spezia si prepara alla dodicesima giornata della Serie A 2020/2021, la prima tra le mura amiche dello stadio Alberto Picco di La Spezia. Gli uomini di Italiano affronteranno il Bologna di Mihajlovi ...Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Alberto Picco contro lo Spezia, valida per la 12^ giornata di Ser ...