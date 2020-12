Spettacolo, bando emergenza Scena Unita: attivo il Fondo da 1,2 milioni di euro (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo solo un mese dalla sua presentazione, Scena Unita- per i lavoratori della musica e dello Spettacolo, il Fondo privato ideato e promosso da artisti ed enti privati, apre il bando con i criteri di assegnazione di contributi a Fondo perduto sul sito www.ScenaUnita.org. Arriva così il contributo di artisti e aziende a un settore che è stato tra i più colpiti dalle prescrizioni dovute alla pandemia. Oltre 120 artisti e più di 50 realtà aziendali, sottolinea una nota, hanno risposto all’appello di Scena Unita portando il Fondo ad avere a disposizione, per il bando emergenza, 1.200.000 di euro per supportare il mondo dello Spettacolo, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo solo un mese dalla sua presentazione,- per i lavoratori della musica e dello, ilprivato ideato e promosso da artisti ed enti privati, apre ilcon i criteri di assegnazione di contributi aperduto sul sito www..org. Arriva così il contributo di artisti e aziende a un settore che è stato tra i più colpiti dalle prescrizioni dovute alla pandemia. Oltre 120 artisti e più di 50 realtà aziendali, sottolinea una nota, hanno risposto all’appello diportando ilad avere a disposizione, per il, 1.200.000 diper supportare il mondo dello, ...

Fedez : Oggi apre il bando per aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo che potranno ricevere i fondi entro Natale.… - ildenaro_it : #Spettacolo, #bando #emergenza #ScenaUnita: #attivo il #Fondo da 1,2 #milioni di #euro - esibirsi : Uscito il bando di 'Scena Unita' a sostegno di lavoratori e maestranze del mondo dello spettacolo, della musica, d… - valentino1270 : RT @Fedez: Oggi apre il bando per aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo che potranno ricevere i fondi entro Natale. Sono stati ra… - SanremoAncheNoi : RT @VashAndrea: Scena Unita: il fondo che supporta il mondo dello spettacolo. Attivo da oggi il bando emergenza per l’assegnazione di contr… -