SPAL-Chievo 0-0 | pareggio a Ferrara

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)0-0. Questo il risultato del match, valido per la 12° giornata di campionato di serie B e disputatosi martedì 15 dicembre alle 21.00 al Mazza di. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta per 2 a 0 sul campo del Cittadella, che posto fine alla serie di 8 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Ilha invece battuto in casa la Reggina per 3 a 0. Marino opta per il consueto 3-4-3 con Missiroli che in mezzo al campo sostituisce lo squalificato Valoti. In attacco spazio per il tridente Castro-Paloschi-Di Francesco, mentre al centro della difesa torna Vicari. Aglietti conferma il 4-4-2 con Obi a centrocampo a fianco di Palmiero e Renzetti terzino sinistro. Davanti figura la coppia Margiotta-Djordjevic. Cos’è successo nel primo tempo? Al 16? minuto di gioco doppia ...