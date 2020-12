Sondaggio: all’Italia serve un nuovo governo? Il 56,7% dice sì (Di martedì 15 dicembre 2020) Nel pieno della crisi interna alla maggioranza che lascia trasparire nuove strategie e nuovi equilibri, il Sondaggio Tecnè chiede agli italiani: “all’Italia serve un nuovo governo?”. A colpire è la risposta: il 56,7% degli italiani crede di sì, il 25,1% crede di no. Infine, il 18,2% dichiara di non sapere. Numeri altissimi, che sorprendono soprattutto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 dicembre 2020) Nel pieno della crisi interna alla maggioranza che lascia trasparire nuove strategie e nuovi equilibri, ilTecnè chiede agli italiani: “un?”. A colpire è la risposta: il 56,7% degli italiani crede di sì, il 25,1% crede di no. Infine, il 18,2% dichiara di non sapere. Numeri altissimi, che sorprendono soprattutto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

