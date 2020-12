Sondaggi elettorali SWG, in crescita Fratelli d’Italia e Azione (Di martedì 15 dicembre 2020) Questa settimana i Sondaggi elettorali di SWG premiano più di tutti il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, e quello di Carlo Calenda, Azione. Segui Termometro Politico su Google News Entrambi guadagnano il 0,4%. Il dato è particolarmente significativo per Azione per cui il 3,8% è il massimo raggiunto con l’istituto di Trieste. Mentre Fratelli d’Italia arriva al 16,8%, assorbendo probabilmente consensi leghisti. La Lega infatti scende proprio del 0,4% andando al 23,9%, mentre Forza Italia perde il 0,3% e si ritrova al 5,9%. Considerando Cambiamo!, fermo all’1%, il centrodestra appare in declino del 0,3%. Nella maggioranza le cose non vanno meglio. Il Pd cala di tre decimali e va al 20,1%, mentre il Movimento 5 Stelle è quasi ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 dicembre 2020) Questa settimana idi SWG premiano più di tutti il partito di Giorgia Meloni,, e quello di Carlo Calenda,. Segui Termometro Politico su Google News Entrambi guadagnano il 0,4%. Il dato è particolarmente significativo perper cui il 3,8% è il massimo raggiunto con l’istituto di Trieste. Mentrearriva al 16,8%, assorbendo probabilmente consensi leghisti. La Lega infatti scende proprio del 0,4% andando al 23,9%, mentre Forza Italia perde il 0,3% e si ritrova al 5,9%. Considerando Cambiamo!, fermo all’1%, il centrodestra appare in declino del 0,3%. Nella maggioranza le cose non vanno meglio. Il Pd cala di tre decimali e va al 20,1%, mentre il Movimento 5 Stelle è quasi ...

