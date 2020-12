Sondaggi elettorali Quorum | Lega in crescita | Pd bloccato

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 15 dicembre 2020) Laaumenta il suo vantaggio sul Pd mentre il Movimento 5 Stelle continua a calare. Sono questi i dati principali degli ultimiper Mezz’ora in più, andati in onda durante la puntata del 13 dicembre. Lacresce di tre decimi al 23,8% e allunga sui dem che rimangono inchiodati al 20,7%. Stessa situazione per Fratelli d’Italia che non guadagna e nè perde voti (16%). Chi invece li perde è il Movimento 5 Stelle. I pentastellati lasciano sul campo tre decimi e si attestano al 14,6%. Nessun movimento per Forza Italia che resta al 7,4%. Segui Termometro Politico su Google News Fonte:: La Sinistra davanti ad Azione, Italia viva al 3% Nelle retrovie, ...