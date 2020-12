Soluzioni Cruciverba del 15 12 20 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 15 dicembre 2020) Se state cercando ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 15/12/20: Fece la danza dei sette veli 6 lettere: Salomè I maschi fra i maiali 5 lettere: Verri La protesi odontoiatrica 8 lettere: Dentaria Li ricevono solo le signore 9 lettere: Baciamani Monti presso bracciano 8 lettere: Sabatini Parrucchiere per donna 13 lettere: Acconciatrici Un due pezzi per signora 8 lettere: Tailleur Uno che vede lontano 12 lettere: Lungimirante Finiscono qua le...