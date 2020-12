Soccorso choc all'agente ferito: "Trasportato in carriola tipo sacco di patate" (Di martedì 15 dicembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Un poliziotto si fa male durante un servizio alla Tav di Chiomonte. Portato di peso giù dal sentiero, è stato Trasportato nell'ultimo tratto su una carriola da muratori. Griesi (Fsp): "È assurdo" Trasportato prima a spalla dai colleghi giù per uno sconnesso sentiero di montagna. Poi trascinato fino all’auto di servizio “a bordo di una carriola da muratore”, come "un sacco di patate" qualsiasi. È successo domenica al cantiere Tav di Chiomonte, in provincia di Torino, ad un poliziotto del III Reparto mobile di Milano rimasto ferito durante un servizio nei boschi della Val Susa. Domenica mattina il poliziotto viene comandato di servizio a difendere l’opera pubblica da anni nel mirino dei facinorosi No Tav. L’operatore è inquadrato nella ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Un poliziotto si fa male durante un servizio alla Tav di Chiomonte. Portato di peso giù dal sentiero, è statonell'ultimo tratto su unada muratori. Griesi (Fsp): "È assurdo"prima a spalla dai colleghi giù per uno sconnesso sentiero di montagna. Poi trascinato fino all’auto di servizio “a bordo di unada muratore”, come "undi" qualsiasi. È successo domenica al cantiere Tav di Chiomonte, in provincia di Torino, ad un poliziotto del III Reparto mobile di Milano rimastodurante un servizio nei boschi della Val Susa. Domenica mattina il poliziotto viene comandato di servizio a difendere l’opera pubblica da anni nel mirino dei facinorosi No Tav. L’operatore è inquadrato nella ...

