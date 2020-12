Smet investe 10 milioni per lo sviluppo del trasporto intermodale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 dicembre 2020) Un investimento di 10di euro per lodel. Ad annunciarlo è il Gruppo, operatore logisticoleader a livello europeo, che ha recentemente siglato un accordo con Real Trailer Krone Italia per l’acquisto di 300 nuovi eco trailer maxi volume. I nuovi semirimorchi, che entreranno in flotta a partire da febbraio 2021, sono in grado di trasportare merci fino a 3 metri di altezza. Sono inoltre predisposti per il, sia marittimo che ferroviario, in quanto di profilo P400. “In un momento così delicato per il nostro paese e per il mondo intero, scegliamo di essere ottimisti e positivi – ha dichiarato Domenico De Rosa, amministratore delegato del Gruppo– Crediamo ...