Slitta il concerto di Louis Tomlinson a Milano nel 2021 | la nuova data estiva

(Di martedì 15 dicembre 2020)ildinel. Il live, inizialmente in programma nell’estate 2020, è stato rimandato al mese di febbraioper poi esseremente riprogrammato. Ladeldinelè quella del 30 agosto. L’evento, dunque, torna ad essere tra quelli della programmazionemilanese edi più di un anno. Inizialmente atteso per il 29 luglio 2020 al Carroponte di, l’evento è stato prima cancellato e poi spostato al Fabrique nelladel 5 febbraio. ...

alwayssyoulouis : il concerto dei pinguini mi slitta al 25 settembre ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Slitta concerto

OptiMagazine

E’ l’ipotesi più accreditata per garantire i concerti del 2021. L’assessore Ragghianti: "Siamo al lavoro per preparare la ripartenza" ...L'incertezza fa slittare gli acquisti alla prima metà di dicembre. Cala del 18% la spesa complessiva per i regali di Natale. E' quanto emerge da un'indagine sui consumi di Natale 2020 realizzata da C ...