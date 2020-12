Sissoko sul futuro di Pogba | «Può tornare alla Juventus»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mohamed, ex centrocampista della, ha toccato alcuni temi d’attualità in casa bianconera. Le sue parole Intervenuto durante il programma Taca La Marca, Mohamedha toccato alcuni temi d’attualità in casa. Ecco le parole dell’ex centrocampista bianconero. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Penso che possaJuve. Si è trovato bene a Torino: Raiola ha detto che non rinnoverà con il Manchester United. Vedo difficile un suo passaggio al Real Madrid, lo vedrei bene». Leggi su Calcionews24.com