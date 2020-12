Sindrome metabolica | ecco come contrastala coi rimedi naturali

Leggi su improntaunika

(Di martedì 15 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Con il termine “” si fa riferimento ad una condizione complessa conseguenza, tra le altre cose, di uno stile di vita scorretto. Possiamo parlare diquando sono presenti tre o più fattori metabolici alterati. Questi i valori da considerare: Circonferenza addominale ? 94 cm nei maschi e ? 80 cm nelle femmine Pressione arteriosa, maggiore o uguale a 130/85 mmHg o in terapia medica Glicemia a digiuno, maggiore a 100 mg/dl o diabete conclamato Trigliceridemia, maggiore o uguale a 150 mg/dl Colesterolo HDL, minore di 40 mg/dl negli uomini e 50 mg/dl nelle donne Quali sono le cause?detto si tratta di una condizione complessa, per questo le cause sono molteplici. Tra quelle più ricorrenti troviamo: un’alimentazione ricca di ...