Sì, la Lega ha proposto che la canzone Romagna mia diventi «espressione popolare dei valori della Repubblica» (Di martedì 15 dicembre 2020) Martedì 15 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine circolata sull’app di messaggistica istantanea. L’immagine oggetto della nostra verifica si presenta come lo screenshot di una proposta di legge depositata alla Camera, con la quale i deputati «Morrone, Bazzaro, Billi, Covolo, Fiorini, Iezzi, Lucchini, Potenti, Tonelli, Valbusa, Zoffili» chiederebbero il riconoscimento della canzone Romagna mia come «espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica». Si tratta di una notizia vera. Lo screenshot della proposta di legge oggetto della ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 dicembre 2020) Martedì 15 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine circolata sull’app di messaggistica istantanea. L’immagine oggettonostra verifica si presenta come lo screenshot di una proposta di legge depositata alla Camera, con la quale i deputati «Morrone, Bazzaro, Billi, Covolo, Fiorini, Iezzi, Lucchini, Potenti, Tonelli, Valbusa, Zoffili» chiederebbero il riconoscimentomia come «deifondantinascita e dello sviluppo». Si tratta di una notizia vera. Lo screenshotproposta di legge oggetto...

filippo28155236 : @MadManWaBox PS la sua risposta comunque me la sono persa: non ha citato 1 fascista che abbia proposto una modifica… - Arturoarthuren : @Pinucci63757977 @mississoara @ElicrinaMacrina Libalerali appunto, in economia e sanità, ma a favore.del reddito di… - Solocarmen1 : @colmarn Ci pensavo, ma il 70% è un numero troppo vasto. Poi non avevamo alternativa, questo è il dato reale. La L… - Giuseppe_alari : @matteosalvinimi Ricordo che la Lega ha proposto ciò che era scritto sul Contratto di Governo.Era un punto Leghista… - Libero_official : Il 'governo ponte' proposto da #Salvini? Con gli esponenti del #M5s che non vogliono più stare col #Pd, ecco il pia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega proposto Modello Damilano-Torino: la proposta della Lega per le elezioni comunali di Pinerolo TorinOggi.it Solo auto italiane per le pubbliche amministrazioni dal 2021: la proposta di Molinari, capogruppo Lega alla Camera

Rilanciare l'industria automobilistica nazionale stabilendo per legge che le pubbliche amministrazioni acquistino solo auto prodotte in Italia. È questo in sintesi l'obiettivo principale dell'emendame ... Cai, escursioni legate alla pandemia

Navigare a vista è lo slogan con cui il direttivo della sezione sacilese del Cai ha lanciato le escursioni invernali 2020/2021, la cui attuazione è legata all'andamento ... non c'è certezza e pertanto ... Rilanciare l'industria automobilistica nazionale stabilendo per legge che le pubbliche amministrazioni acquistino solo auto prodotte in Italia. È questo in sintesi l'obiettivo principale dell'emendame ...Navigare a vista è lo slogan con cui il direttivo della sezione sacilese del Cai ha lanciato le escursioni invernali 2020/2021, la cui attuazione è legata all'andamento ... non c'è certezza e pertanto ...